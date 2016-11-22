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МЗС Польщі: Росія може відмовитися від "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Росія може відмовитися від будівництва газової магістралі "Північний потік-2" у зв'язку з рішенням Брюсселя щодо німецького газопроводу OPAL, що є сухопутним продовженням першого "Північний потік", передає УНН з посиланням на Польське радіо.

МЗС Польщі: Росія може відмовитися від "Північного потоку-2"

До останнього часу російський "Газпром" використовував пропускні спроможності OPAL лише наполовину, постійно клопочучись про можливість працювати на повну потужність. Наприкінці жовтня Єврокомісія погодилася на використання 80% пропускної спроможності німецького газопроводу.

Це рішення призведе до збільшення поставок російського газу до Європи, незважаючи на неодноразові заяви Європейського Союзу про намір зменшити залежність від поставок блакитного палива з Росії. Вітольд Ващиковський пояснив журналістам, що в зв'язку з цим Росія може відмовитися від будівництва "Північний потік-2".

"Будівництво другого газопроводу "Північний потік" може виявитися непотрібним. Пропускна спроможність "Північного потоку-1" буде збільшена, газопроводом OPAL газ будуть поставляти до південних країн Європи. У зв'язку з цим росіяни можуть відмовитися від будівництва другого потоку, використовуючи вже існуючі можливості газопроводів "Північний потік-1" і OPAL", - заявив В.Ващиковський.

Наразі газопровід OPAL проходить з півночі Німеччини до кордону з Чехією, з’єднуючи "Північний потік" з газотранспортною системою сусідніх з Польщею країн. Це не влаштовує польську нафтогазову компанію PGNiG. Її президент Пйотр Возняк заявив, що поки йому не відомі подробиці рішення Брюсселя, але за необхідності він готовий оскаржувати його в рамках європейського та німецького законодавства.

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