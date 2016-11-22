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МИД Польши: Россия может отказаться от "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 9616 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия может отказаться от строительства газовой магистрали "Северный поток-2" в связи с решением Брюсселя относительно немецкого газопровода OPAL, который является сухопутным продолжением первого "Северного потока", передает УНН со ссылкой на Польское радио.

МИД Польши: Россия может отказаться от "Северного потока-2"

До последнего времени российский "Газпром" использовал пропускные способности OPAL только наполовину, постоянно ходатайствуя о возможности работать на полную мощность. В конце октября Еврокомиссия согласилась на использование 80% пропускной способности немецкого газопровода.

Это решение приведет к увеличению поставок российского газа в Европу, несмотря на неоднократные заявления Европейского Союза о намерении уменьшить зависимость от поставок голубого топлива из России. Витольд Ващиковский объяснил журналистам, что в связи с этим Россия может отказаться от строительства "Северного потока-2".

"Строительство второго газопровода "Северный поток" может оказаться ненужным. Пропускная способность "Северного потока-1" будет увеличена, газопроводом OPAL газ будут поставлять в южные страны Европы. В связи с этим россияне могут отказаться от строительства второго потока, используя уже существующие возможности газопроводов "Северный поток-1" и OPAL", - заявил В.Ващиковский.

Газопровод OPAL проходит с севера Германии до границы с Чехией, соединяя "Северный поток" с газотранспортной системой соседних с Польшей стран. Это не устраивает польскую нефтегазовую компанию PGNiG. Ее президент Петр Возняк заявил, что пока ему не известны подробности решения Брюсселя, но при необходимости он готов оспаривать его в рамках европейского и немецкого законодательства.

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