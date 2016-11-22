МИД Польши: Россия может отказаться от "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия может отказаться от строительства газовой магистрали "Северный поток-2" в связи с решением Брюсселя относительно немецкого газопровода OPAL, который является сухопутным продолжением первого "Северного потока", передает УНН со ссылкой на Польское радио.
До последнего времени российский "Газпром" использовал пропускные способности OPAL только наполовину, постоянно ходатайствуя о возможности работать на полную мощность. В конце октября Еврокомиссия согласилась на использование 80% пропускной способности немецкого газопровода.
Это решение приведет к увеличению поставок российского газа в Европу, несмотря на неоднократные заявления Европейского Союза о намерении уменьшить зависимость от поставок голубого топлива из России. Витольд Ващиковский объяснил журналистам, что в связи с этим Россия может отказаться от строительства "Северного потока-2".
"Строительство второго газопровода "Северный поток" может оказаться ненужным. Пропускная способность "Северного потока-1" будет увеличена, газопроводом OPAL газ будут поставлять в южные страны Европы. В связи с этим россияне могут отказаться от строительства второго потока, используя уже существующие возможности газопроводов "Северный поток-1" и OPAL", - заявил В.Ващиковский.
Газопровод OPAL проходит с севера Германии до границы с Чехией, соединяя "Северный поток" с газотранспортной системой соседних с Польшей стран. Это не устраивает польскую нефтегазовую компанию PGNiG. Ее президент Петр Возняк заявил, что пока ему не известны подробности решения Брюсселя, но при необходимости он готов оспаривать его в рамках европейского и немецкого законодательства.