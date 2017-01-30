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МЗС Польщі атакували хакери, які можуть бути пов'язані з Росією – ЗМІ

МЗС Польщі атакували хакери, які можуть бути пов'язані з Росією – ЗМІ

Київ • УНН

 • 6452 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі піддалось хакерським атакам, за якими можуть стояти російські спецслужби. Про це з посиланням на польські ЗМІ повідомляє DW, передає УНН.

Як зазначає видання, за спробою встановити вірус “троян” на комп’ютери МЗС Польщі може стояти хакерська група АРТ 28, яка, ймовірно, працює під керівництвом російського ГРУ.

За даними видання, в грудні 2016 року деякі співробітників польського зовнішньополітичного відомства отримали електронного листа, в якому нібито містилося звернення генсека НАТО Йенса Столтенберга з приводу минулої зустрічі Ради НАТО — Росія. Відкриття вкладення призвело до встановлення на комп’ютери МЗС вірусу “троян”, який дозволяє непомітно скачувати інформацію.

Як наголошують ЗМІ, польським спецслужбам було важко оперативно відреагувати на атаку, тому що вона проводилася з використанням сервера МЗС одного з держав Латинської Америки. Проте атаку вдалося відбити.

Також зазначається, що фахівці вважають, що хакерська група АРТ 28, також відома під назвою Fancy Bear, працює під керівництвом Головного розвідуправління (ГРУ) збройних сил Росії. Хакерів підозрюють в атаках на ресурси ОБСЄ і Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), німецький Бундестаг і мережі НАТО, французький телеканал TV5 Monde і урядові установи Норвегії.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року російські хакери несанкціоновано проникли в електророзподільну систему США.

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