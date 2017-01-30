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МИД Польши атаковали хакеры, которые могут быть связаны с Россией - СМИ

МИД Польши атаковали хакеры, которые могут быть связаны с Россией - СМИ

Киев • УНН

 • 6452 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Министерство иностранных дел Польши подверглось хакерским атакам, за которыми могут стоять российские спецслужбы. Об этом со ссылкой на польские СМИ сообщает DW, передает УНН.

Как отмечает издание, за попыткой установить вирус "троян" на компьютеры МИД Польши может стоять хакерская группа АРТ 28, которая, вероятно, работает под руководством российского ГРУ.

По данным издания, в декабре 2016 года некоторые сотрудники польского внешнеполитического ведомства получили электронное письмо, в котором якобы содержалось обращение к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу по поводу прошедшей встречи Совета НАТО - Россия. Открытие вложения привело к установлению на компьютеры МИД вируса "троян", который позволяет незаметно скачивать информацию.

Как отмечают СМИ, польским спецслужбам было трудно оперативно отреагировать на атаку, потому что она проводилась с использованием сервера МИД одного из государств Латинской Америки. Однако атаку удалось отбить.

Также отмечается, что специалисты считают, что хакерская группа АРТ 28, также известная под названием Fancy Bear, работает под руководством Главного разведуправления (ГРУ) вооруженных сил России. Хакеров подозревают в атаках на ресурсы ОБСЕ и Всемирного антидопингового агентства (WADA), немецкий Бундестаг и сети НАТО, французский телеканал TV5 Monde и правительственные учреждения Норвегии.

Напомним, 31 декабря 2016 года российские хакеры несанкционированно проникли в электрораспределительную систему США.

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