МВС спростувало інформацію про зняття охорони з Шевченківського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що інформація, розповсюджена у ЗМІ, щодо начебто зняття охорони підрозділами Національної гвардії України з приміщення Шевченківського районного суду у м. Києві, не відповідає дійсності. Про це повідомили в прес-службі МВС України, передає УНН.
“Наразі там військовослужбовці Національної гвардії продовжують нести службу. Протягом дня було проведено заміну гвардійців на цьому об’єкті, відповідно до плану організації чергування. Міністерство внутрішніх справ закликає уповноважені органи, зокрема Державну судову адміністрацію та Вищу раду правосуддя, виконати свої обов’язки відповідно до ст. 160 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“, і якомога швидше створити спеціальну незалежну службу охорони судів”, — йдеться в повідомлені.
Структури МВС, Нацполіція і Нацгвардія, і надалі забезпечуватимуть, охорону судів, доки не буде прийняте інше законне рішення і доки не будуть реалізовані в повному обсязі норми ст. 160 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.
Крім того, в МВС прокоментували заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, щодо прохання скликати позачергове засідання Кабінету міністрів і планів внести на розгляд уряду питання про припинення охорони судів співробітниками Національної поліції і Національної гвардії.
“Своєю чергою міністр внутрішніх справ як політична фігура має підстави давати оцінку рішенням органів державної влади, які демотивують працівників та підривають авторитет правоохоронних органів. Тому він, відповідно до обов’язків, буде і надалі захищати законні інтереси особового складу всіх підрозділів системи МВС. Вища рада правосуддя абсолютно безпідставно заявила про тиск на судову гілку влади, замість того, щоб не допускати неправомірних процесуальних рішень, які, фактично, схвалили збройний напад на поліцейського”, — додали в МВС.
Раніше повідомлялось, що із Шевченківського районного суду Києва зняли охорону.