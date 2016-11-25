МВС розділяє позицію активістів, які блокують Лук'янівське СІЗО – А.Геращенко

"І я, і МВС вважаємо, що ми не допустимо кровопролиття, зіткнення правоохоронців з активістами, які абсолютно справедливо вимагають притягнення Януковича як підозрюваного. Янукович пролив достатньо крові, щоб заради можливості його допитати ми робили зіткнення з мітингуючи ми. Тому ми розділяємо і розуміємо їх позицію...Генеральна прокуратура неодноразово відправляла клопотання до російського сторони організувати допит В.Януковича як підозрюваного і звинуваченого, однак російська сторона відмовлялася. Цей допит який відбувається сьогодні, це клопотання адвокатів п’яти звинувачуваних беркутівців у розстрілювані на Інституцікій. Суд міг задовольнити це клопотання, або не задовольнити. Він задовольнив. Тому активісти, які блокують СІЗО, вважають це несправедливим", - зазначив А.Геращенко.

Нагадаємо, до Святошинського райсуду не доставлені екс-беркутівці через блокування СІЗО