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МВС розділяє позицію активістів, які блокують Лук'янівське СІЗО – А.Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада.УНН. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що МВС  розділяє позицію активістів, які блокують Лук'янівське СІЗО, вимагаючи, щоб Віктора Януковича притягнули до справи як підозрюваного, а не свідка. Про це він заявив в ефірі 112 Україна, передає УНН.

МВС розділяє позицію активістів, які блокують Лук'янівське СІЗО – А.Геращенко

"І я, і МВС вважаємо, що ми не допустимо кровопролиття, зіткнення правоохоронців з активістами, які абсолютно справедливо вимагають притягнення Януковича як підозрюваного. Янукович пролив достатньо крові, щоб заради можливості його допитати ми робили зіткнення з мітингуючи ми. Тому ми розділяємо і розуміємо їх позицію...Генеральна прокуратура неодноразово відправляла клопотання до російського сторони організувати допит В.Януковича як підозрюваного і звинуваченого, однак російська сторона відмовлялася. Цей допит який відбувається сьогодні, це клопотання адвокатів п’яти звинувачуваних беркутівців у розстрілювані на Інституцікій. Суд міг задовольнити це клопотання, або не задовольнити. Він задовольнив. Тому активісти, які блокують СІЗО, вважають це несправедливим", - зазначив А.Геращенко.

Нагадаємо, до Святошинського райсуду не доставлені екс-беркутівці через блокування СІЗО

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