МВД разделяет позицию активистов, которые блокируют Лукьяновская СИЗО - А.Геращенко

"И я, и МВД считаем, что мы не допустим кровопролития, столкновения правоохранителей с активистами, которые совершенно справедливо требуют привлечения Януковича в качестве подозреваемого. Янукович пролил достаточно крови, чтобы ради возможности его допросить мы делали столкновения с митингующими . Поэтому мы разделяем и понимаем их позицию ... Генеральная прокуратура неоднократно отправляла ходатайство до российской стороны организовать допрос В.Януковича как подозреваемого и обвиняемого, однако российская сторона отказывалась. Этот допрос который происходит сегодня, это ходатайство адвокатов пяти обвиняемых беркутовцев в расстреле на Институцкой. Суд мог удовлетворить это ходатайство, или не удовлетворить. Он удовлетворил. Поэтому активисты, которые блокируют СИЗО, считают это несправедливым ", - отметил А.Геращенко.

Напомним, в Святошинский райсуд не доставлены экс-беркутовцы из-за блокирования СИЗО