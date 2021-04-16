МВС Росії вимагає від нелегальних мігрантів покинути країну - це стосується і більше 150 тисяч українців

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Заступник глави МВС РФ Олександр Горовий звернувся до представників країн СНД з проханням провести профілактичну роботу з нелегальними мігрантами, які в даний час знаходяться на території Росії, щоб не доводити справу до примусового їх видворення. Про це він сказав, виступаючи на пленарному засіданні Міжпарламентської асамблеї СНД, передає УНН.

Деталі

“Багато ваших громадян, які на сьогоднішній день знаходяться на території моєї країни незаконно. І якщо ми з вами ось цю чисельність до 15 червня не приберемо, як того передбачає указ президента, ці люди будуть піддані покаранню, аж до видворення і закриття кордонів. Мені б хотілося, щоб ви в своїх державах за допомогою роботи із засобами масової інформації провели агітаційну роботу”, — сказав він.

Горовий також підкреслив, що ніякої правозастосовчої практики громадянам країн СНД, які перебувають на території Росії незаконно, за порушення міграційних режимів застосовуватися не буде.

Довідка

Згідно з даними МВС Російської Федерації, в даний час на території РФ незаконно перебувають понад 120 тис. громадян Азербайджану, понад 61 тис. громадян Вірменії, 49 тис. громадян Казахстану, більше 115 тис. громадян Киргизстан, 247 тис. громадян Таджикистану, 332 тис. громадян Узбекистану, а також 152 тис. громадян України.

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