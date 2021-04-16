МВД России требует от нелегальных мигрантов покинуть страну - это касается и больше 150 тысяч украинцев

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Замглавы МВД РФ Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые в настоящее время находятся на территории России, чтобы не доводить дело до принудительного их выдворения. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает УНН.

Детали

“Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу”, — сказал он.

Горовой также подчеркнул, что никакой правоприменительной практики гражданам стран СНГ, находящимся на территории России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.

Справка

Согласно данным МВД Российской Федерации, в настоящее время на территории РФ незаконно находятся более 120 тыс. граждан Азербайджана, более 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана, более 115 тыс. граждан Киргизстана, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, а также 152 тыс. граждан Украины.

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