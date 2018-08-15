МВС провело загальнонаціональні командно-штабні навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Національна поліція взяла участь у командно-штабних навчаннях під егідою МВС України. Про це повідомив департамент комунікацій Національної поліції, передає УНН.
“У навчаннях взяли участь представники всіх Центральних органів виконавчої влади, які координуються Міністерством внутрішніх справ”, — йдеться у повідомленні.
Примітно, що під час навчань відпрацьовувалося декілька надзвичайних ситуацій, зокрема, замінування, бунт мігрантів, які знаходяться у пунктах тимчасового перебування іноземців (ПТПІ), та звільнення заручників. Насамперед, поліцейські під час навчань відпрацьовують забезпечення безпеки людей під час масових заворушень, техногенних катастроф, пожеж та інших критичних ситуацій.
Навчання відбулися у середу, 15 серпня, за участі Голови Нацполіції України Сергія Князєва, Голови ДСНС Миколи Чечоткіна, першого заступника Голови ДПСУ Василя Серватюка, під координацією першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового.
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“На цих навчаннях ми відпрацьовуємо питання, пов’язані із безпекою і забезпеченням правопорядку під час масових заворушень. Результати профілактичного відпрацювання „Мігрант“ показали, що проблема нелегалів нині дуже гостра у державі. Масовий приток нелегальних мігрантів є критичним, незабаром він становитиме загрозу державній безпеці”, — зазначив перший заступник міністра Сергій Яровий.
Глава Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що особлива увага має бути приділена прикордонним Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській областям.
“Перед цими областями ставимо завдання патрулювання прикордонних населених пунктів, а також залізничних та шляхів сполучення автотранспорту. Аби не допустити масового напливу мігрантів, зокрема, з території РФ”, — наголосив Сергій Князєв.
Нагадаємо, у зв’язку з проведенням заходів, присвячених 27-й річниці Незалежності України, Нацполіція, Нацгвардія, Держприкордонслужба та фахівці ДСНС з 22 серпня переходять на посилений варіант несення служби.