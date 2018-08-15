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МВД провело общенациональные командно-штабные учения

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Национальная полиция приняла участие в командно-штабных учениях под эгидой МВД Украины. Об этом сообщил департамент коммуникаций Национальной полиции, передает УНН.

МВД провело общенациональные командно-штабные учения

“В учениях приняли участие представители всех центральных органов исполнительной власти, координируются Министерством внутренних дел”, — говорится в сообщении.

Примечательно, что во время учений отрабатывалось несколько чрезвычайных ситуаций, в частности, заминировании, бунт мигрантов, находящихся в пунктах временного пребывания иностранцев (ПВПИ), и освобождение заложников. Прежде всего, полицейские во время учений отрабатывают обеспечения безопасности людей во время массовых беспорядков, техногенных катастроф, пожаров и других критических ситуаций.

Обучения прошли в среду, 15 августа, при участии Председателя Нацполиции Украины Сергея Князева, Председателя ГСЧС Николая Чечеткина, первого заместителя Председателя ГПСУ Василия Серватюка, под координацией первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового.

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“На этих учениях мы отрабатываем вопросы, связанные с безопасностью и обеспечением правопорядка во время массовых беспорядков. Результаты профилактической отработки „Мигрант“ показали, что проблема нелегалов сейчас очень острая в государстве. Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим, вскоре он будет представлять угрозу государственной безопасности”, - отметил первый заместитель министра Сергей Яровой.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что особое внимание должно быть уделено пограничным Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской областям.

“Перед этими областями ставим задачу патрулирования приграничных населенных пунктов, а также железнодорожных путей сообщения и автотранспорта. Чтобы не допустить массового наплыва мигрантов, в частности, с территории РФ”, - отметил Сергей Князев.

Напомним, в связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине Независимости Украины, Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и специалисты ГСЧС с 22 августа переходят на усиленный вариант несения службы.

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