МВС: для розслідування вбивства Ноздровської створять координаційний штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Для розслідування вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської створять спеціальний координаційний штаб, до якого будуть залучені найкращі спеціалісти розшуку та кримінального блоку. Про це під час відеоселекторної наради повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба Нацполіції, передає УНН.
"Ставлю завдання Національній поліції та Головному слідчому управлінню – створити координаційний штаб, задіяти найкращих фахівців. Максимально організувати роботу розкриття тяжкого злочину фахівцями Департаменту карного розшуку та слідчих", - заявив С.Яровий.
Також заступник голови МВС дав доручення взяти на особливий контроль проведення всіх необхідних експертиз і заявив, що за необхідності викличуть спеціалістів з інших областей.
"Якщо потрібні спеціалісти з інших областей – ми негайно їх викличемо", - зазначив С.Яровий.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що після проведення судово-медичної експертизи слідство відкинуло версію про зґвалтування юристки Ірини Ноздровскої.
Також нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено тіло зниклої наприкінці грудня у Києві юристки Ірини Ноздровської. Оголений труп жінки виявили близько полудня.