Муженко оцінив потреби армії у 2019 році в 112 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що для армії у 2019 році необхідне фінансування на рівні щонайменше 112 млрд гривень. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Україна, передає УНН.
"Ми порахували, що це має бути сума приблизно 112 млрд грн. Це мінімальна потреба для армії. А нам поки доводять показники на 82 млрд грн. І це явно недостатньо для того, щоб утримувати ЗСУ в боєздатному стані, я вже не кажу про нарощування спроможності", - розповів керівник Генштабу.
За його словами, спостерігається відтік військових кадрів, у тому числі через проблеми матеріального характеру. Це може мати серйозні наслідки для боєготовності ЗСУ.
Муженко пояснив, що через звільнення в армію набирають нових контрактників, який треба знову готувати.
"А через певний термін вони знову звільняються. Нам потрібно тримати потужне ядро ЗС, тоді це сприятиме посиленню спроможності армії", - зазначив він.
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"Наші дослідження показують, що базовим грошовим забезпеченням для військовослужбовця мають бути 15 тисяч. У нас зараз 7 тисяч, ця цифра має зрости щонайменше удвічі. Тоді це буде достойний рівень матеріальної компенсації за всі ті незручності та те напруження, яке вони відчувають", - розповів Муженко.
При цьому він запевнив, що на передову ця ситуація не впливає, адже там значно більші грошові виплати.