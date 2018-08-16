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Муженко оценил потребности армии в 2019 году в 112 млрд грн

Киев • УНН

 • 10927 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что для армии в 2019 году необходимо финансирование на уровне не менее 112 млрд гривен. Об этом он сказал в интервью ВВС Украина, передает УНН.

Муженко оценил потребности армии в 2019 году в 112 млрд грн

"Мы посчитали, что это должна быть сумма примерно 112 млрд грн. Это минимальная потребность для армии. А нам пока доводят показатели на 82 млрд грн. И это явно недостаточно для того, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии, я уже не говорю о наращивании способности", - рассказал руководитель Генштаба.

По его словам, наблюдается отток военных кадров, в том числе из-за проблем материального характера. Это может иметь серьезные последствия для боеготовности ВСУ.

Муженко пояснил, что из-за увольнений в армию набирают новых контрактников, которых надо снова готовить.

"А через определенный срок они снова увольняются. Нам нужно держать мощное ядро ​​ВС, тогда это будет способствовать усилению способности армии", - отметил он.

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"Наши исследования показывают, что базовым денежным обеспечением для военнослужащего должны быть 15 тысяч. У нас сейчас 7 тысяч, эта цифра должна вырасти минимум вдвое. Тогда это будет достойный уровень материальной компенсации за все те неудобства и то напряжение, которое они испытывают", - рассказал Муженко.

При этом он заверил, что на передовую эта ситуация не влияет, ведь там значительно большие денежные выплаты.

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