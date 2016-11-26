Мультфільми з пропагандою холодної війни покажуть в Києві

“Ця збірка буде присвячена освітній, рекламній та пропагандистській анімації часів “холодної війни. Свого часу ці освітні 16-міліметрові фільми використовувалися в школах і коледжах США й країнах, відкритих для американської культурної експансії. Однак розвиток нових медіа та оновлення педагогічних програм зробила їх морально застарілими,” — розповіли представники Довженко-Центру.

Програма складається з 9 робіт, серед яких — фільми відомих американських режисерів, а також проекти великих Голлівудських студій, які, за словами організаторів, перетворювали ідеологію в історії за участі вигаданих персонажів, які були на той час “зірками” анімаційного кіно.

“Ця серія — не лише спроба переосмислення сучасних інформаційних воєн з погляду дотепної, але застарілої пропаганди минулого. Це ще й знайомство з малодослідженим архівним феноменом “ефемерного кіно,” — зазначили у Центрі Довженка.