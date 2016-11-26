Мультфильмы с пропагандой холодной войны покажут в Киеве

"Этот сборник будет посвящен образовательной, рекламной и пропагандистской анимации времен" холодной войны. В свое время эти образовательные 16-миллиметровые фильмы использовались в школах и колледжах США и странах, открытых для американской культурной экспансии. Однако развитие новых медиа и обновления педагогических программ делает их морально устаревшими ", - рассказали представители Довженко-Центра.

Программа состоит из 9 работ, среди которых - фильмы известных американских режиссеров, а также проекты крупных Голливудских студий, которые, по словам организаторов, превращали идеологию в истории с участием вымышленных персонажей, которые были в то время «звездами» анимационного кино.

"Эта серия - не только попытка переосмысления современных информационных войн с точки зрения остроумной, но устаревшей пропаганды прошлого. Это еще и знакомство с малоисследованным архивным феноменом "эфемерного кино", - отметили в Центре Довженко.