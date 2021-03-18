МОЗ: рівень COVID-госпіталізацій перевищений у 10 регіонах

КИЇВ. 18 березня. УНН. У десяти регіонах України станом на 18 березня, як і напередодні, перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, за добу ситуація погіршилася у Києві та трьох областях з цієї "небезпечної" зони. З "помаранчевої" зони у "жовту" за епідситуацією з поширенням коронавірусу за добу перемістилися п'ять областей. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.