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Мовний департамент Естонії вимагає пояснення від місцевої партії за агітацію російською мовою

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Генеральний директор мовного департаменту Естонії Sльмар Томуск попросив голову Консервативної народної партії (КНП) Мартіна Хельме дати пояснення щодо розміщеної цією політичною силою передвиборної реклами російською мовою, пише УНН з посиланням на ERR.

Деталі

“Мовний департамент звертає вашу увагу на те, що, відповідно до закону про мову, встановлена в громадському місці з метою політичної агітації зовнішня реклама повинна бути естонською мовою, — наводить у вівторок портал ERR текст листа Томуска на адресу Хельме. — Прошу ваших пояснень щодо використання російськомовної реклами на даному заході. Також я пропоную надалі використовувати рекламу естонською мовою, до якої може бути доданий переклад на російську мову”.

Як зазначено у повідомленні, зі скаргою на агітацію на російській мові, яка була розміщена в Нарві, у мовний департамент звернувся представник правлячої Партії реформ Євген Кріштафовіч. Пояснення з цього приводу Хельме повинен надати до 26 вересня.

Контекст

КНП в цьому році вперше виставила свій виборчий список для участі у виборах до місцевого самоврядування 17 жовтня в розташованому на сході країни повіті Іда-Вірумаа, де місцеве населення традиційно підтримує центристські партії, які відстоюють інтереси російськомовного виборця. Передвиборні опитування показують зростаючу популярність консерваторів як в країні в цілому, так і в повіті Іда-Вірумаа, адміністративним центром якого є Нарва.

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