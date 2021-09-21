Мовний департамент Естонії вимагає пояснення від місцевої партії за агітацію російською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Генеральний директор мовного департаменту Естонії Sльмар Томуск попросив голову Консервативної народної партії (КНП) Мартіна Хельме дати пояснення щодо розміщеної цією політичною силою передвиборної реклами російською мовою, пише УНН з посиланням на ERR.
Деталі
“Мовний департамент звертає вашу увагу на те, що, відповідно до закону про мову, встановлена в громадському місці з метою політичної агітації зовнішня реклама повинна бути естонською мовою, — наводить у вівторок портал ERR текст листа Томуска на адресу Хельме. — Прошу ваших пояснень щодо використання російськомовної реклами на даному заході. Також я пропоную надалі використовувати рекламу естонською мовою, до якої може бути доданий переклад на російську мову”.
Як зазначено у повідомленні, зі скаргою на агітацію на російській мові, яка була розміщена в Нарві, у мовний департамент звернувся представник правлячої Партії реформ Євген Кріштафовіч. Пояснення з цього приводу Хельме повинен надати до 26 вересня.
Контекст
КНП в цьому році вперше виставила свій виборчий список для участі у виборах до місцевого самоврядування 17 жовтня в розташованому на сході країни повіті Іда-Вірумаа, де місцеве населення традиційно підтримує центристські партії, які відстоюють інтереси російськомовного виборця. Передвиборні опитування показують зростаючу популярність консерваторів як в країні в цілому, так і в повіті Іда-Вірумаа, адміністративним центром якого є Нарва.