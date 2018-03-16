Мотоцикліст на Дніпропетровщині збив насмерть матір з дитиною

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Мати та її малолітня дитина загинули внаслідок ДТП з мотоциклістом у Дніпропетровській області. Про це УНН повідомили у поліції.

ДТП сталася вчора ввечері в смт Демурине Межівського району області. Раніше судимий чоловік, 1971 року народження, на мотоциклі збив жінку з дитиною, які переходили дорогу.

Жінка від отриманих травм померла на місці події, а її син, 2015 року народження, помер дорогою до лікарні.

Обставини ДТП з’ясовуються. Відкрито кримінальне провадження за ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб).

Як повідомляв УНН, жінку на санчатах збила насмерть автівка на Донеччині.

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