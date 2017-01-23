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Москва заявила про отримання згоди Києва на переміщення засуджених українців з Криму

Москва заявила про отримання згоди Києва на переміщення засуджених українців з Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністерство юстиції Росії повідомило про отримання згоди від української сторони прийняти громадян України, які відбувають покарання за гратами в анексованому Криму. Про це повідомили в прес-службі мін'юсту РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Від української сторони отримано згоду на переміщення низки громадян України, які відбувають покарання в установах ФСВП Росії, які були засуджені вироками українських судів до позбавлення волі до 18 березня 2014 року і... утримувалися в виправних установах на території півострова", - повідомили у російському міністерстві.

Раніше представник українського омбудсмена Михайло Чаплига заявив, що 18 засуджених українців осіб можуть перемістити з окупованого Криму.

Українські Національні Новини

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