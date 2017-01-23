Москва заявила про отримання згоди Києва на переміщення засуджених українців з Криму

"Від української сторони отримано згоду на переміщення низки громадян України, які відбувають покарання в установах ФСВП Росії, які були засуджені вироками українських судів до позбавлення волі до 18 березня 2014 року і... утримувалися в виправних установах на території півострова", - повідомили у російському міністерстві.

Раніше представник українського омбудсмена Михайло Чаплига заявив, що 18 засуджених українців осіб можуть перемістити з окупованого Криму.