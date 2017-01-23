Москва заявила о получении согласия Киева на перемещение осужденных украинцев из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Министерство юстиции России сообщило о получении согласия украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание за решеткой в аннексированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН России, которые были осуждены приговорами украинских судов к лишению свободы до 18 марта 2014 года и... содержались в исправительных учреждениях на территории полуострова", - сообщили в российском министерстве.
Ранее представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга заявил, что 18 осужденных украинцев могут переместить из оккупированного Крыма.