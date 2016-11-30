Москва погрожує Києву ракетним ударом у відповідь на навчання біля Криму - ЗМІ

Як зазначають джерела видання, в листі, датованому 26 листопада цього року, зокрема, йдеться про те, що "якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети, по-друге, завдасть удар по українських пускових установках".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, міністерство оборони Росії раніше вручило ноту протесту аташе з питань оборони при посольстві України в Росії щодо навчань України зі стрільбами поблизу Криму.

Секретар РНБО Олександр Турчинов при цьому заявив, що Україна не планує здійснювати ракетні випробування в Керченській протоці.