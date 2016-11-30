Москва погрожує Києву ракетним ударом у відповідь на навчання біля Криму - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У випадку проведення Україною ракетних стрільб в районі Криму, Росія загрожує Києву у відповідь ракетним ударом. Це випливає з листа міністерства оборони РФ, адресованого військовому атташату у складі посольства України в РФ. Про це з посиланням на джерела у Міноборони України повідомляє "Дзеркало тижня", передає УНН.
Як зазначають джерела видання, в листі, датованому 26 листопада цього року, зокрема, йдеться про те, що "якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети, по-друге, завдасть удар по українських пускових установках".
Нагадаємо, за даними ЗМІ, міністерство оборони Росії раніше вручило ноту протесту аташе з питань оборони при посольстві України в Росії щодо навчань України зі стрільбами поблизу Криму.
Секретар РНБО Олександр Турчинов при цьому заявив, що Україна не планує здійснювати ракетні випробування в Керченській протоці.