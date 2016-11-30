Москва угрожает Киеву ракетным ударом в ответ на учения возле Крыма - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе Крыма, Россия угрожает Киеву в ответ ракетным ударом. Это следует из письма министерства обороны РФ, адресованного военному атташе в составе посольства Украины в РФ. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщает "Зеркало недели", передает УНН.
Как отмечают источники издания, в письме, датированном 26 ноября этого года, в частности, говорится, что "если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты, во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам".
Напомним, по данным СМИ, министерство обороны России ранее вручило ноту протеста атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России относительно учений Украины со стрельбами возле Крыма.
Секретарь СНБО Александр Турчинов при этом заявил, что Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе.