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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Москва угрожает Киеву ракетным ударом в ответ на учения возле Крыма - СМИ

Киев • УНН

 • 21491 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе Крыма, Россия угрожает Киеву в ответ ракетным ударом. Это следует из письма министерства обороны РФ, адресованного военному атташе в составе посольства Украины в РФ. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщает "Зеркало недели", передает УНН.

Москва угрожает Киеву ракетным ударом в ответ на учения возле Крыма - СМИ

Как отмечают источники издания, в письме, датированном 26 ноября этого года, в частности, говорится, что "если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты, во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам".

Напомним, по данным СМИ, министерство обороны России ранее вручило ноту протеста атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России относительно учений Украины со стрельбами возле Крыма.

Секретарь СНБО Александр Турчинов при этом заявил, что Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе.

Украинские Национальные Новости

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