Москва угрожает Киеву ракетным ударом в ответ на учения возле Крыма - СМИ

Как отмечают источники издания, в письме, датированном 26 ноября этого года, в частности, говорится, что "если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты, во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам".

Напомним, по данным СМИ, министерство обороны России ранее вручило ноту протеста атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России относительно учений Украины со стрельбами возле Крыма.

Секретарь СНБО Александр Турчинов при этом заявил, что Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе.