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Москалькова закликала російських тюремників пустити Денісову до Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова направила в Федеральну службу виконання покарань (ФСВП) прохання про допуск її та українського омбудсмена Людмилу Денісову до ув'язненого режисера Олега Сенцова. Про це Москалькова повідомила у своєму Instagram.

“Під час бесіди поінформувала свою колегу про те, що направила директору ФСВП лист з проханням дозволити Людмилі Денісовій відвідування Олега Сенцова разом зі мною”, — написала Москалькова.

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Також вона передала Денісовій лист, в якому міститься прохання про сприяння з відвідуванням ув'язненого Україні російського журналіста Кирила Вишинського.

В русле обсуждения проблемы взаимных посещений граждан, находящихся в местах лишения свободы на уровне глав государств, встретилась с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой и передала ей письмо с просьбой о содействии в посещении содержащегося под стражей на Украине Кирилла Вышинского. В ходе беседы проинформировала свою коллегу о том, что направила директору Федеральной Службы исполнения наказаний письмо с просьбой разрешить Людмиле Денисовой посещение Олега Сенцова вместе со мной. #упч #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #Москалькова #правачеловека

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

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