Москалькова закликала російських тюремників пустити Денісову до Сенцова

“Під час бесіди поінформувала свою колегу про те, що направила директору ФСВП лист з проханням дозволити Людмилі Денісовій відвідування Олега Сенцова разом зі мною”, — написала Москалькова.

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Також вона передала Денісовій лист, в якому міститься прохання про сприяння з відвідуванням ув'язненого Україні російського журналіста Кирила Вишинського.