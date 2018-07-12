Мосійчук заявив, що на авто Пинзеника напали і вимагає розслідування

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Наполягатиму на неупередженому та об’єктивному розслідуванні нападу на автомобіль народного депутата Павла Пинзеника. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук, передає УНН.

Нардеп наполягає, що йдеться саме про напад.

“Мої помічники бачили як цим нападом керувала особа з планшетом в руках на якому були записані номери автомобілів народних депутатів та урядовців на яких плануються напади”, — зазначив Мосійчук.

Він також попередив, що у випадку нападу на його автомобіль після попереджувальних пострілів буде відкрито вогонь на ураження.

Раніше народний депутат України Павло Пинзеник підтвердив УНН інформацію, що його авто стало учасником дорожньо-транспортної пригоди в урядовому кварталі.

Українські Національні Новини

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