Мосійчук заявив, що на авто Пинзеника напали і вимагає розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Наполягатиму на неупередженому та об’єктивному розслідуванні нападу на автомобіль народного депутата Павла Пинзеника. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук, передає УНН.
Нардеп наполягає, що йдеться саме про напад.
“Мої помічники бачили як цим нападом керувала особа з планшетом в руках на якому були записані номери автомобілів народних депутатів та урядовців на яких плануються напади”, — зазначив Мосійчук.
Він також попередив, що у випадку нападу на його автомобіль після попереджувальних пострілів буде відкрито вогонь на ураження.
Раніше народний депутат України Павло Пинзеник підтвердив УНН інформацію, що його авто стало учасником дорожньо-транспортної пригоди в урядовому кварталі.