Мосийчук заявил, что на авто Пинзеника напали и требует расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Буду настаивать на беспристрастном и объективном расследовании нападения на автомобиль народного депутата Павла Пинзеника. Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук, передает УНН.
Нардеп настаивает, что речь идет именно о нападении.
"Мои помощники видели как этим нападением руководил человек с планшетом в руках на котором были записаны номера автомобилей народных депутатов и чиновников на которых планируются нападения", - отметил Мосийчук.
Он также предупредил, что в случае нападения на его автомобиль после предупредительных выстрелов будет открыт огонь на поражение.
Ранее народный депутат Украины Павел Пинзеник подтвердил УНН информацию, что его авто стало участником дорожно-транспортного происшествия в правительственном квартале.