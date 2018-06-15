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Мосійчук пообіцяв принести сміття в кабінет мера Тернополя

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що невдовзі сміття опиниться у кабінеті чи на подвір’ї Тернопільського міського голови Сергія Надала, який, з його слів, нібито причетний до припинення вивезення сміття з села Біла в області. Про це народний депутат написав у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні Тернопільський міський голова Сергій Надал оголосив відкриту війну Радикальній партії Олега Ляшка. Це неадекватна реакція Надала на підтримку, яку наша "залізна команда" надала і надає громаді Тернопільського району, яка не захотіла приєднуватися до Тернополя, а вирішила добровільно об’єднатися в окрему територіальну громаду", - зазначив він.

З його слів, "всупереч волі Надала... примусили Тернопільську обласну раду ухвалити рішення на користь людей, дозволивши добровільне об’єднання".

"Спочатку Надал і К. припинили вивозити сміття з села Біла, яке має стати центром об’єднаної громади, і це не дивлячись на те, що його люди мають відповідні договори на вивезення сміття з комунальним підприємством міста Тернополя", - розповів нардеп. 

Крім того, він розповів про те, що нібито поплічники мера мають стосунок до того, що "сесія звільнила нашого депутата Оксану Яциковську з посади голови бюджетної комісії міськради". "А далі Надал пішов на беспрецендентний крок і з подачі його "шісток" було внесено зміни до регламенту, якими по суті було ліквідовано фракцію Радикальної партії у Тернопільській міськраді", - заявив Мосійчук.

"З цього приводу можу заявити наступне: ми, радикали ніколи не трималися за посади і оплакувати їх втрату не будемо! Для нас найголовніше - довіра людей, її цінуємо понад усе. Виступивши проти людей, Надал перейшов межу! Незабаром сміття, в якому він вирішив потопити Білу, опиниться в його кабінеті чи на його власному подвір’ї! Що стосується зрадника Півторака, то він буде негайно виключений з партії і відкликаний з депутатів міськради!" - заявив він.

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