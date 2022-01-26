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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Монобанк планує пред'явити вимоги у сумі 100 млн доларів до Дмитра Дубілета

Монобанк планує пред'явити вимоги у сумі 100 млн доларів до Дмитра Дубілета

Київ • УНН

 • 18665 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Конфлікт Монобанку і колишнього співзасновника Дмитра Дубілета далекий від врегулювання. З'явилася інформація про намір Монобанку вимагати 100 000 000 дол., від Дмитра Дубілета. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє політолог Дмитро Марунич, передає УНН.

Деталі

“Ще в середині грудня я писав про те, що Дмитро Дубілет отримає позов до суду за несанкціоноване використання напрацювань Monobank у своєму новому проекті. Він відкрив Фінтех проект Leobank в Азейрбайджані і збирається масштабувати його в інших країнах.

З першого погляду відрізнити monobank від Leobank фактично неможливо.

Минулого тижня юридична компанія, яка обслуговує Monobank, офіційно підтвердила, що такий позов готується.

Додам тільки, що сума позову — 100 мільйонів доларів, і навіть залучені на розвиток проекту інвестиції в 7,4 млн доларів нікчемні в порівнянні з фінансовими санкціями, які може отримати Дмитро Дубілет після розгляду позову в Лондоні", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що розгляд справи в англійському суді призведе до заморожування активів компаній Дмитра Дубілета в тому числі і компанії Fintech Farm отримала інвестиції в розмірі 7,5 млн дол.

Суперечка між командою Монобанку і ексвласником Дмитром Дубілетом виникла через запуск проекту Leobank в Азербайджані, зовні додаток Leobank важко відрізнити від Монобанку, який заявив про порушення авторських прав на свій продукт.

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