Монастирський: створення рівних можливостей для чоловіків і жінок є одним з пріоритетів МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Створення рівних можливостей для чоловік і жінок у правоохоронних органах є одним з пріоритетних завдань Міністерства внутрішніх справ. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час виступу на Конференції “Руйнуй стереотипи, пізнаючи себе”, передає кореспондент УНН.
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“З моєї точки зору, зміна ставлення до правоохоронних органів, збільшення рівня довіри до правоохоронних органів можлива і відбувається у тому числі через присутність жінок у правоохоронних органах. Тому що завжди питання присутності жінки, наприклад, у патрулі Патрульної поліції — це більше на вирішення конфлікту, а не на його загострення. Тому, створення рівних можливостей для чоловік і жінок у правоохоронних органах є одним з пріоритетних завдань Міністерства внутрішніх справ”, — заявив міністр.
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Також з його слів, напрямок і порядок денний “Жінки, мир, безпека” є пріоритетним серед тих напрямків, які МВС визначило у своїй діяльності.
“З боку міністерства можу запевнити, що будь-які можливості, необхідні для розвитку цього руху в межах Міністерства, будуть забезпечені. Не тільки в межах поліції, але у межах Національної гвардії, в лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій, і в інших підрозділах МВС”, — наголосив Монастирський.
Захід відбувається за ініціативи Української асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО) спільно з UN Women (ООН Жінки).
Захід проходить у гібридному форматі телемосту з прямими включеннями з 5 міст: Києва, Кривого Рогу, Полтави, Маріуполя та Львова.
Додамо
За даними МВС, керівні посади апарату Міністерства внутрішніх справ очолює близько 40% жінок.