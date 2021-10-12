Монастирський: створення рівних можливостей для чоловіків і жінок є одним з пріоритетів МВС

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Київ • УНН

 • 22799 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Створення рівних можливостей для чоловік і жінок у правоохоронних органах є одним з пріоритетних завдань Міністерства внутрішніх справ. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час виступу на Конференції “Руйнуй стереотипи, пізнаючи себе”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“З моєї точки зору, зміна ставлення до правоохоронних органів, збільшення рівня довіри до правоохоронних органів можлива і відбувається у тому числі через присутність жінок у правоохоронних органах. Тому що завжди питання присутності жінки, наприклад, у патрулі Патрульної поліції — це більше на вирішення конфлікту, а не на його загострення. Тому, створення рівних можливостей для чоловік і жінок у правоохоронних органах є одним з пріоритетних завдань Міністерства внутрішніх справ”, — заявив міністр.

Деталі

Також з його слів, напрямок і порядок денний “Жінки, мир, безпека” є пріоритетним серед тих напрямків, які МВС визначило у своїй діяльності.

“З боку міністерства можу запевнити, що будь-які можливості, необхідні для розвитку цього руху в межах Міністерства, будуть забезпечені. Не тільки в межах поліції, але у межах Національної гвардії, в лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій, і в інших підрозділах МВС”, — наголосив Монастирський.

Захід відбувається за ініціативи Української асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО) спільно з UN Women (ООН Жінки).

Захід проходить у гібридному форматі телемосту з прямими включеннями з 5 міст: Києва, Кривого Рогу, Полтави, Маріуполя та Львова.

Додамо

За даними МВС, керівні посади апарату Міністерства внутрішніх справ очолює близько 40% жінок.

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