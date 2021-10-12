Монастирський: створення рівних можливостей для чоловіків і жінок є одним з пріоритетів МВС

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“З моєї точки зору, зміна ставлення до правоохоронних органів, збільшення рівня довіри до правоохоронних органів можлива і відбувається у тому числі через присутність жінок у правоохоронних органах. Тому що завжди питання присутності жінки, наприклад, у патрулі Патрульної поліції — це більше на вирішення конфлікту, а не на його загострення. Тому, створення рівних можливостей для чоловік і жінок у правоохоронних органах є одним з пріоритетних завдань Міністерства внутрішніх справ”, — заявив міністр.

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Також з його слів, напрямок і порядок денний “Жінки, мир, безпека” є пріоритетним серед тих напрямків, які МВС визначило у своїй діяльності.

“З боку міністерства можу запевнити, що будь-які можливості, необхідні для розвитку цього руху в межах Міністерства, будуть забезпечені. Не тільки в межах поліції, але у межах Національної гвардії, в лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій, і в інших підрозділах МВС”, — наголосив Монастирський.

Захід відбувається за ініціативи Української асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО) спільно з UN Women (ООН Жінки).

Захід проходить у гібридному форматі телемосту з прямими включеннями з 5 міст: Києва, Кривого Рогу, Полтави, Маріуполя та Львова.

Додамо

За даними МВС, керівні посади апарату Міністерства внутрішніх справ очолює близько 40% жінок.