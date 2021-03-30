МОН планує запровадити єдину централізовану базу даних позашкільної освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністерство освіти і науки України планує запровадити єдину централізовану базу даних позашкільної освіти. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.
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"Міністерство освіти і науки України та ІТ-компанія "SoftServe" підписали меморандум про співпрацю, який передбачає цифрову трансформацію позашкільної освіти шляхом створення єдиної централізованої бази даних та запровадження електронної освітньої системи", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, наразі МОН працює над створенням інформаційно-аналітичної системи у сфері позашкільної освіти.
"Ця ланка освіти спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у науці, культурі, спорті, техніці, різних видах творчості. Участь дітей у різних гуртках є важливою складовою становлення особистості та розвитку здібностей, зокрема реалізації можливостей дітей з особливими освітніми потребами", – зазначив Шкарлет.
Повідомляється, що заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький розповів, що система допоможе користувачам:
• обирати найближчі за місцем проживання та напрямом діяльності гуртки, клуби, секції;
• бачити графік роботи та популярність гуртка (відвідуваність, наповненість груп);
• моніторити рівень матеріально-технічного забезпечення закладів позашкільної освіти та бачити кадрову наповнюваність (профілі педагогів та відгуки на кожен заклад).
Окрім того, запланований функціонал буде доповнюватись і розширюватись відповідно до наповнення системи та потреб користувачів.
"Проект реалізується спільно з Міністерством молоді та спорту України і Міністерством культури та інформаційної політики України", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Шкарлет повідомляв, що заклади освіти наділені автономією щодо організації освітнього процесу на період карантинних обмежень.
Раніше у МОН заявили, що під час дистанційного навчання у школі є вимоги до організації учнів з технічними засобами, тривалість навчання за комп’ютером обмежується, проте, це не впливає на тривалість уроків.