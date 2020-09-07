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МОН не отримало жодних коштів з "ковідівського" фонду – Бабак

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міністерство освіти і науки України не отримувало коштів з Фонду по боротьбі з COVID-19, так як не просило грошей. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Голова комітету ВР з питань освіти та науки Сергій Бабак, передає УНН.

МОН не отримало жодних коштів з "ковідівського" фонду – Бабак

“Не школи, а Міністерство справді не отримало жодних коштів з „ковідівського“ фонду, але варто бути відвертими, вони не просили ці гроші з „ковідівського“ фонду, вони 2,2 млрд просили справді у липні, але це було на інші програми,  на ті програми, які були зрізані під секвестр бюджету, зокрема були програми стимулювання молодих вчителів на 1,5 млрд... Коли було призначення т.в.о. міністра ми рекомендували Міністерству, поки нас не буде, звернутися до Кабінету Міністрів з проханням виділити (кошти) саме на засоби індивідуального захисту. Кабінет Міністрів вирішив, що засновниками всіх закладів освіти є місцева влада, а у місцевої влади, по їх розрахункам, є гроші на рахунках, то вони можуть себе забезпечити. Ми вважаємо, що держава могла допомогти з „ковідівського“ фонду”, — зазначив він.

Нагадаємо, Уряд поділив кошти з фонду по боротьбі з COVID-19 на дві частини, одна з яких призначалася безпосередньо на боротьбу з коронавірусною хворобою, інша — з наслідками пандемії.

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