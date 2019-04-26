Молодики порубали топором термінали і викрали гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Ананьїві троє хлопців за допомогою сокири пошкодили грошові термінали і викрали з них 15 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області.
Про два розкурочені термінали на вулиці Єврейській до поліції повідомила місцева мешканка. Правоохоронці продивились камери відеоспостереження та вийшли на слід зловмисників. Усі затримані – 16-ти, 18-ти та 21-річні юнаки – мешканці м. Ананьїв.
Під час обшуку будинку одного з підозрюваних гроші знайшли, їх повернули власнику.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання про притягнення старших фігурантів провадження до відповідальності ще й за статтею 304 (Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Досудове слідство триває.
Як повідомляв УНН, невідомі в балаклавах з кувалдою увірвалися у будинок та вкрали пустий сейф.