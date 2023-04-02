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Молдова зможе повністю стати енергонезалежною від росії протягом двох років – Санду

Молдова зможе повністю стати енергонезалежною від росії протягом двох років – Санду

Київ • УНН

 • 1170893 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Протягом двох років Молдова зможе повністю стати енергетично незалежною від російської федерації. Про це заявила президент країни Майя Санду, передає УНН.

Глава РМ уточнила, що інвестиції у відновлювану енергетику та енергоефективність дуже важливі для країни, і цей факт навіть сприятиме посиленню важелів регулювання придністровського конфлікту.

Цитата

“Я думаю, що з енергетичного боку той факт, що ми нарощуємо цю незалежність, і в якийсь момент узагалі перестанемо залежати від російської федерації, збільшує наші важелі впливу, зокрема і в цьому процесі врегулювання придністровського конфлікту. Що стосується газу, то ми практично незалежні, тому що не залежимо від російської федерації. Ми, безумовно, залежимо від ринкових цін, і волатильність усе ще існує. Ціни, як і раніше, високі, і нам потрібно інвестувати у відновлювані джерела енергії, в енергоефективність. Усе це відбувається, і вирішити все за пів року неможливо, але через два роки, коли ми завершимо проєкт “Кишинів-Вулканешти” - у нас буде повна енергетична незалежність від російської федерації", – сказала Майя Санду.

Доповнення

Зазначимо, що раніше державний дистриб'ютор природного газу "Молдовагаз" Вадим Чебан повідомив, що в березні Молдова відновила закупівлі газу у російського "газпрому" після тримісячної перерви.

Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков прокоментував оголошення глави “Молдовагаз" Вадима Чебана про рішення закупити до кінця березня газ у російського концерну заявивши, що був здивований таким рішенням компанії.

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