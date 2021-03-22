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Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди та ситуація на дорогах

Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди та ситуація на дорогах

Київ • УНН

 • 15143 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Мокрий сніг та дощ очікуються протягом доби 22 березня на заході, півночі, півдні та у центральній частині України, на ранок сніжило вже у трьох областях. Проїзд по основних дорогах забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.

Прогноз погоди

За повідомленням Укргідрометцентру, 22 березня у західних, вдень у північних, центральних та південних областях мокрий сніг та дощ, на сході без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, з поривами 15-20 м/с. Температура вночі -1-6°С морозу, вдень +3+8°С, на заході та півночі 0+5°С.

Ситуація на дорогах

На ранок 22 березня невеликий сніг (1-4 см на ґрунті) йшов у Волинській, Рівненській та Львівській областях, на решті території країни без опадів. Покриття на автодорогах державного значення у більшості областей сухе, в областях з опадами мокре, на Волині місцями засніжене.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття доріг сухий.

На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, прибирання узбіччя та місць зупинки громадського транспорту, видалення чагарників та обрізування крон дерев.

"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - вказали в Укравтодорі.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 104 одиниці техніки та 110 робітників.

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