Мокрый снег и дождь: прогноз погоды и ситуация на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Мокрый снег и дождь ожидаются в течение суток 22 марта на западе, севере, юге и в центральной части Украины, на утро снежило уже в трех областях. Проезд по основным дорогам обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.
Прогноз погоды
По сообщению Укргидрометцентра, 22 марта в западных, днем в северных, центральных и южных областях мокрый снег и дождь, на востоке без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с. Температура ночью -1-6° мороза, днем +3+8°С, на западе и севере 0+5°С.
Ситуация на дорогах
На утро 22 марта небольшой снег (1-4 см в грунте) шел в Волынской, Ровенской и Львовской областях, на остальной территории страны без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях с осадками мокрое, на Волыни местами заснеженное.
На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия дорог сухое.
На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, уборка обочин и мест остановки общественного транспорта, удаление кустарников и обрезка крон деревьев.
"Проезд на автодорогам государственного значения обеспечен", - указали в Укравтодоре.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 104 единицы техники и 110 рабочих.