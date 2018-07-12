Модернізована Україна є найкращою відповіддю російській агресії - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Поглиблена модернізація Української держави є найкращою відповіддю російській агресії та російській пропаганді. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час спільного виступу з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає кореспондент УНН.
“Критично важливим є те, що в декларації саміту ви підтвердили, що двері НАТО відкриті для України, відкриті для Грузії”, — зауважив він.
За словами Президента, Україна продовжуватиме модернізацію на шляху до побудови сильної держави.
"Ми віддані продовженню поглибленої модернізації нашої держави, в інституційному, політичному, економічному вимірах, в наших спільних зусиллях побудувати успішну, процвітаючу та сильну Україну. Це є абсолютно найкращою відповіддю російській агресії та російській пропаганді", — сказав Президент.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко у НАТО розповів, чому хоче внести зміни в Конституцію.