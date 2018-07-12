Модернизированная Украина является лучшим ответом российской агрессии - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Углубленная модернизация Украинского государства является лучшим ответом российской агрессии и российской пропаганде. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время совместного выступления с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
“Критически важным является то, что в декларации саммита вы подтвердили, что двери НАТО открыты для Украины открыты для Грузии”, — отметил он.
По словам Президента, Украина будет продолжать модернизацию на пути к построению сильного государства.
“Мы преданы продолжению углубленной модернизации нашего государства, в институциональном, политическом, экономическом измерениях, в общих усилиях построить успешную, процветающую и сильную Украину. Это является абсолютно лучшим ответом российской агрессии и российской пропаганде”, — сказал Президент.
Как сообщал УНН, П.Порошенко в НАТО рассказал, почему хочет внести изменения в Конституцию.