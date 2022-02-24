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Мобільний зв'язок у різних регіонах України почав працювати з перебоями

Мобільний зв'язок у різних регіонах України почав працювати з перебоями

Київ • УНН

 • 96177 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Мобільний зв’язок в різних регіонах України почав працювати з перебоями, повідомляє УНН.

Деталі

Зв’язатися з кимось через мобільний зв’язок практично не можливо. Наразі перебої у зв’язку фіксують у Чернівецькій, Одеській та Львівській областях.

Додамо

На всій території України ввели воєнний стан. Про це заявив Президент України у своєму відеозверненні.

Сьогодні зранку у Києві прогриміла серія потужних вибухів.

Особливо добре вибухи було чутно на Лівому березі та у районі міст Бровари і Бориспіль. Очевидці нараховують до 7 вибухів.

Про вибухи повідомляють мешканці Харкова, Бердянська, Одеси, Житомира.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вибухи у Києві та Харкові були від ракетних ударів.

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