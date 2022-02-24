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15 марта, 19:03 • 87738 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123551 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114078 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108493 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98406 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94686 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82857 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116899 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124272 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126827 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Мобильная связь в разных регионах Украины начала работать с перебоями

Мобильная связь в разных регионах Украины начала работать с перебоями

Киев • УНН

 • 96176 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Мобильная связь в разных регионах Украины начала работать с перебоями, сообщает УНН.

Детали

Связаться с кем-то через мобильную связь практически не возможно. Сейчас перебои в связи фиксируют в Черновицкой, Одесской и Львовской областях.

Добавим

На всей территории Украины ввели военное положение. Об этом заявил Президент Украины в своем видеообращении.

Сегодня утром в Киеве прогремела серия мощных взрывов.

Особенно хорошо взрывы были слышны на Левом берегу и в районе городов Бровары и Борисполь. Очевидцы насчитывают до 7 взрывов.

О взрывах сообщают жители Харькова, Бердянска, Одессы, Житомира.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

Украинские Национальные Новости

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