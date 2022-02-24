Мобильная связь в разных регионах Украины начала работать с перебоями
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Мобильная связь в разных регионах Украины начала работать с перебоями, сообщает УНН.
Детали
Связаться с кем-то через мобильную связь практически не возможно. Сейчас перебои в связи фиксируют в Черновицкой, Одесской и Львовской областях.
Добавим
На всей территории Украины ввели военное положение. Об этом заявил Президент Украины в своем видеообращении.
Сегодня утром в Киеве прогремела серия мощных взрывов.
Особенно хорошо взрывы были слышны на Левом берегу и в районе городов Бровары и Борисполь. Очевидцы насчитывают до 7 взрывов.
О взрывах сообщают жители Харькова, Бердянска, Одессы, Житомира.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.