Мобільний оператор не може відновити обладнання на Донбасі через обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Мобільний оператор “Водафон Україна” не може відновити обладнання для повноцінної роботи зв’язку через відсутність гарантій безпеки. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
“Через відсутність гарантій безпеки з боку ОРДЛО працівники компанії „Водафон Україна“ досі не можуть відновити обладнання, необхідне для повноцінної роботи мобільного зв’язку на Донбасі”, — написала прес-секретар.
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Також, за її словами, сьогодні у підгрупі з соціально-економічних питань особливу увагу приділено роботі Донецької фільтровальної станції.
Нагадаємо, у Мінську домовились про режим тиші на Донбасі з 1 липня.