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Мобільний командний пункт випробували для керування ракетними пусками

Мобільний командний пункт випробували для керування ракетними пусками

Київ • УНН

 • 13809 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Мобільний командний пункт головного ситуаційного центру України був випробуваний для дистанційного керування ракетними пусками. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки і оборони України. 

"Головний ситуаційний центр України отримав у своє розпорядження мобільний командний пункт, що дозволяє керувати спецопераціями будь-якої складності з будь-якої точки України. О. Турчинов (секретар РНБО - ред.) провів тестування мобільного командного пункту, керуючи черговими випробувальними ракетними пусками зі свого робочого місця", - йдеться у повідомленні.

Мобільний командний пункт оснащений системою захищеного конфіденційного аудіо- та відеозв'язку, безпілотними літальними апаратами і комплексною системою відеоспостереження, що дозволяє забезпечувати оперативне управління та аналіз складних ситуацій у сфері безпеки і оборони як із головного ситуаційного центру РНБО України, так і з будь-якого іншого захищеного центру.

Як повідомляв УНН, 11 квітня народний депутат України Борислав Розенблат заявив, що днями Президент планує провести засідання РНБО.

6 квітня секретар РНБО О.Турчинов заявив про можливе розширення російської агресії проти України.

Українські Національні Новини

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