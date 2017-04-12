Мобільний командний пункт випробували для керування ракетними пусками
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Мобільний командний пункт головного ситуаційного центру України був випробуваний для дистанційного керування ракетними пусками. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки і оборони України.
"Головний ситуаційний центр України отримав у своє розпорядження мобільний командний пункт, що дозволяє керувати спецопераціями будь-якої складності з будь-якої точки України. О. Турчинов (секретар РНБО - ред.) провів тестування мобільного командного пункту, керуючи черговими випробувальними ракетними пусками зі свого робочого місця", - йдеться у повідомленні.
Мобільний командний пункт оснащений системою захищеного конфіденційного аудіо- та відеозв'язку, безпілотними літальними апаратами і комплексною системою відеоспостереження, що дозволяє забезпечувати оперативне управління та аналіз складних ситуацій у сфері безпеки і оборони як із головного ситуаційного центру РНБО України, так і з будь-якого іншого захищеного центру.
Як повідомляв УНН, 11 квітня народний депутат України Борислав Розенблат заявив, що днями Президент планує провести засідання РНБО.
6 квітня секретар РНБО О.Турчинов заявив про можливе розширення російської агресії проти України.