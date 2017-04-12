Мобильный командный пункт испытали для управления ракетными пусками
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Мобильный командный пункт главного ситуационного центра Украины был испытан для дистанционного управления ракетными пусками. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий управлять спецоперациями любой сложности с любой точки Украины. А.Турчинов (секретарь СНБО - ред.) провел тестирование мобильного командного пункта, управляя очередными испытательными ракетными пусками с своего рабочего места", - говорится в сообщении.
Мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, позволяющей обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как с главного ситуационного центра СНБО Украины, так и с любого другого защищенного центра.
Как сообщал УНН, 11 апреля народный депутат Украины Борислав Розенблат заявил, что на днях Президент планирует провести заседание СНБО.
6 апреля секретарь СНБО А.Турчинов заявил о возможном расширении российской агрессии против Украины.