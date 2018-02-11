МНС РФ: на місці катастрофи Ан-148 знайдено тіла двох загиблих (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Уламки фюзеляжу і тіла двох загиблих знайдені на місці катастрофи літака Ан-148 в Підмосков'ї. Про це повідомив один з доповідачів на селекторній нараді під керівництвом глави МНС Росії Володимира Пучкова, передає УНН.
"У радіусі одного кілометра виявлені уламки фюзеляжу літака Ан-148 і тіла двох загиблих. З метою можливої санітарної евакуації організовано повітряний міст, підготовлені до прийому можливих постраждалих лікувальні установи міста Москва і Московській області", - сказав доповідач.
Нагадаємо, в Раменському районі Московської області неподалік від населеного пункту Степанівське зазнав аварії літак Ан-148, що виконував рейс № 703 сполученням: Домодєдово — Орськ.