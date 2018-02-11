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Катастрофа Ан-148: ﻿рятувальники знайшли бортовий самописець (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Начальник ГУ МНС у Підмосков'ї повідомив про виявлення одного бортового самописця на місці аварії пасажирського Ан-148. Про це він повідомив під час селекторної наради, передає УНН.

Нагадаємо, за даними Росавіації, зв’язок з екіпажем Ан-148 “Саратовских авіаліній” рейсу 703 Москва-Орськ зник 11 лютого за кілька хвилин після зльоту з аеропорту Домодєдово.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про “порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох або більше осіб”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін доручив уряду створити спецкомісію з розслідування аварії Ан-148

Нагадаємо, консул перевіряє інформацію про те, чи були українці на бору літака, який зазнав катастрофи в Підмосков’ї.

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