МХП видасть бестселер від гуру стартапів із Кремнієвої долини

"Книга, про необхідність якої в Україні так довго говорили стартапери та інноватори, виходить у вересні у видавництві "Саміт-Книга". Це дуже актуальний досвід і знання для нашої країни", - повідомляє на своїй FB-сторінці видавець Іван Степурін.

Голомб відомий світовій бізнес-спільноті як успішний венчурний інвестор і серійний підприємець. Протягом останнього десятиліття він був ментором в 11 акселераторах (включно з легендарним "500 Startups") у США, Європі та Азії, об'їздив 60 країн у ролі спікера, ментора й учасника конференцій. Інтерес українського стартап-ком'юніті до Accelerated Startup викликаний тим, що книга являє собою узагальнення колосального бізнес-досвіду Віталія Голомба. Її швидко взяли на озброєння передові уми світу, оскільки вона дає чіткі рекомендації про те, як досягти успіху в своїй справі і не розгубити творчий потенціал на шляху від ідеї до її реалізації, а також вчить стартаперів йти в ногу з часом і бути на півкроку попереду всіх конкурентів.

"МХП розглядає свій новий видавничий проект як спосіб мотивувати талановитих українських підприємців-інноваторів розвивати свої ідеї на батьківщині. Для України важливо зупинити відтік інтелектуального капіталу, і ми докладаємо для цього всіх зусиль, створюючи інфраструктуру для підтримки молодих бізнесів і надаючи можливості для їх інтеграції в інноваційну екосистему МХП. Це реальний інструмент реалізації творчого потенціалу талановитих молодих людей. Першим масштабним освітнім проектом для підприємців, охочих створювати і розвивати свою справу, став онлайн-курс How to Startup, який ми розробили спільно з провідними українськими та зарубіжними стартаперам і експертами. Другим таким проектом стане книга Віталія, яка, я впевнена, буде корисна і початківцям технологічним підприємцям, і тим, хто вже занурений в тему", - поділилася Ксенія Прожогіна, директор департаменту управління персоналом та комунікацій МХП.

Одна з найбільших груп в українській аграрній індустрії МХП є драйвером модернізації українського агросектору. З ініціативи агрохолдингу і його партнерів в Україні створена програма акселерації і впровадження стартапів MHP accelerator. Вона покликана модернізувати українську аграрну індустрію, а також зупинити відтік з країни носіїв передових технологічних ідей і рішень. Всім охочим екосистема акселерації стартапів дає можливість підключитися до вирішення практичних бізнес-задач на базі підприємств МХП за напрямками "Агробіотехнології", "Інновації в автоматизації промислового виробництва", "Енергоефективність, зелена енергетика та управління відходами", "Діджіталізація" тощо.

Випускники проекту MHP accelerator вже приступили до промислової реалізації своїх проектів у структурах холдингу Юрія Косюка у сфері аграрного виробництва і технологій, сучасних високотехнологічних рішень у сфері корпоративного управління.

Усім учасникам акселератора аграрних інновацій забезпечується підтримка коучів і менторів МХП, доступ до консультацій у сфері права, маркетингу та PR, фінансів, бізнес-адміністрування, HR та ін.

МХП - провідна міжнародна агропромислова група, яку заснував і очолює відомий український бізнесмен Юрій Косюк. 34% її акцій належать іноземним інвесторам після включення акцій компанії в лістинг Лондонської фондової біржі у 2008 році. Сфера діяльності холдингу, що займає лідируючі позиції на українському ринку м'яса птиці та є найбільшим його експортером на ринки 80 країн світу, - птахівництво, м'ясопереробка і тваринництво, рослинництво і переробка зерна. Бізнес Групи представлений виробничими і логістичними активами в Україні, а також на Балканах, в Нідерландах і Словаччині, в ОАЕ діє дистрибуційний офіс. До складу українського дивізіону МХП входить 30 підприємств в 14 регіонах, які забезпечують робочі місця для понад 28 000 співробітників.