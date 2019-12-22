МХК "Динамо" завоював першу перемогу в сезоні УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Харкові стартував 22-й тур чемпіонату Української хокейної ліги, і в рамках першого матчу туру зустрілися місцевий МХК "Динамо" і столичні "Крижані Вовки", інформує УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.
Перший період команди провели без закинутих шайб, але з масою хороших гольових моментів. Другу двадцятихвилинку кияни почали набагато впевненіше своїх візаві, але жоден зі своїх моментів підопічні Руслана Борисенка використовувати так і не змогли, залишивши ворота Михайла Шевчука сухими. А от харків'яни, під кінець періоду, змогли заволодіти ініціативою і відкрити рахунок в матчі - точним кидком в ворота Максима Дуве відзначився Павло Борисов.
Пропустили "Крижані Вовки" і на старті заключного відрізка зустрічі - на 40-й секунді в воротах Максима Дуве відзначився Євген Абаджян і зробив перевагу своєї команди ще більш комфортним. Аж до кінця поєдинку, навіть при рясних атаках від киян, ворота Михайла Шевчука залишалися недоторканими, проте за 7 секунд до завершення зустрічі Іван Федосов потужним кидком прошив голкіпера і позбавив його права на перший в сезоні шат аут – 2:1.
Варто відзначити, що МХК "Динамо" здобув першу перемогу в поточному сезоні УХЛ і перервав свою 19-матчеву серію поразок, заробивши в цілому 4 бали. "Вовки" з 11 балами на передостанній 5-й сходинці чемпіонату.