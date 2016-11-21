МКЧХ: близько 600 тисяч жителів Луганщини можуть залишитись без води

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 11977 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 107250 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 113233 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 113672 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 114790 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 120993 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 179909 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76074 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163472 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 113948 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6.1м/с
25%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 27587 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 26458 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 35669 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 28544 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 18182 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 18318 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 28695 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 107190 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 179886 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 194783 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 7062 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 104686 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 106569 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 50551 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53498 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

МКЧХ: близько 600 тисяч жителів Луганщини можуть залишитись без води

Київ • УНН

 • 10097 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міжнародний Комітет Червоного Хреста закликав членів Тристоронньої контактної групи у Мінську вжити термінових заходів для забезпечення водопостачанням Луганщини, бо близько 600 тисяч людей перебувають під загрозою залишитись без водопостачання, передає УНН з посиланням на прес-службу МКЧХ.

МКЧХ: близько 600 тисяч жителів Луганщини можуть залишитись без води

"Востаннє, коли це сталося, ми ухвалили виняткове рішення оплатити рахунки компанії за електрику. Це було 5 жовтня, і наша ідея була дати сторонам конфлікту час для досягнення угоди, яка зніме загрозу зупинки водопостачання шляхом знаходження тривалого рішення щодо оплати майбутніх рахунків. Як ми заявляли тоді, ми не будемо сплачувати рахунки, починаючи з 1 грудня. Звичайно, ми будемо уважно стежити за розвитком ситуації і намагатися допомогти усім, кого зачеплять наслідки ймовірного відключення водопостачання. МКЧХ бажає продовжити роботу як нейтральний посередник, який надає технічну підтримку для досягнення і застосування будь-якого рішення з даної проблеми", - сказав регіональний директор МКЧХ по Європі і Центральній Азії Патрік В’яль.

У МКЧХ зазначають, що наразі необхідно знайти механізм оплати електрики, яка надається водонапірним станціям, що здійснюють водопостачання населення по обидва боки контактної лінії.

Нагадаємо, на початку жовтня водонапірні станції, розташовані на підконтрольній уряду території Луганської області, зупинили роботу на понад 10 днів, оскільки через неоплачені рахунки було припинено їхнє електропостачання. Таким чином, водопостачання житлових будинків, лікарень, шкіл, дитячих будинків й інших соціальних об’єктів, було зупинено. МКЧХ висловив своє занепокоєння всім, хто залучений до процесу переговорів з даної проблематики, і вирішив оплатити рахунки компанії за електрику за жовтень і листопад, аби поставки води тривали.

Система водонапірних станцій "Карбоніт" обслуговує населені пункти Первомайськ, Брянка і Алчевськ, а також впливає на роботу Петровського водозабору, який обслуговує місто Луганськ. Робота водонапірної станції "Карбоніт" залежить від функціонування Західної фільтраційної станції, яка постачає туди електрику.

Відсутність постачання води у ці міста взимку призведе до пошкодження усієї системи опалення. Без води опалювальні системи повинні будуть припинити роботу. А це, у свою чергу, означає відсутність тепла у будинках і вірогідне пошкодження тепломереж в умовах морозів. Люди будуть вимушені розраховувати на електричні системи опалення, що створить ризик перевантаження тепломереж.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77