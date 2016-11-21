МКЧХ: близько 600 тисяч жителів Луганщини можуть залишитись без води

"Востаннє, коли це сталося, ми ухвалили виняткове рішення оплатити рахунки компанії за електрику. Це було 5 жовтня, і наша ідея була дати сторонам конфлікту час для досягнення угоди, яка зніме загрозу зупинки водопостачання шляхом знаходження тривалого рішення щодо оплати майбутніх рахунків. Як ми заявляли тоді, ми не будемо сплачувати рахунки, починаючи з 1 грудня. Звичайно, ми будемо уважно стежити за розвитком ситуації і намагатися допомогти усім, кого зачеплять наслідки ймовірного відключення водопостачання. МКЧХ бажає продовжити роботу як нейтральний посередник, який надає технічну підтримку для досягнення і застосування будь-якого рішення з даної проблеми", - сказав регіональний директор МКЧХ по Європі і Центральній Азії Патрік В’яль.

У МКЧХ зазначають, що наразі необхідно знайти механізм оплати електрики, яка надається водонапірним станціям, що здійснюють водопостачання населення по обидва боки контактної лінії.

Нагадаємо, на початку жовтня водонапірні станції, розташовані на підконтрольній уряду території Луганської області, зупинили роботу на понад 10 днів, оскільки через неоплачені рахунки було припинено їхнє електропостачання. Таким чином, водопостачання житлових будинків, лікарень, шкіл, дитячих будинків й інших соціальних об’єктів, було зупинено. МКЧХ висловив своє занепокоєння всім, хто залучений до процесу переговорів з даної проблематики, і вирішив оплатити рахунки компанії за електрику за жовтень і листопад, аби поставки води тривали.

Система водонапірних станцій "Карбоніт" обслуговує населені пункти Первомайськ, Брянка і Алчевськ, а також впливає на роботу Петровського водозабору, який обслуговує місто Луганськ. Робота водонапірної станції "Карбоніт" залежить від функціонування Західної фільтраційної станції, яка постачає туди електрику.

Відсутність постачання води у ці міста взимку призведе до пошкодження усієї системи опалення. Без води опалювальні системи повинні будуть припинити роботу. А це, у свою чергу, означає відсутність тепла у будинках і вірогідне пошкодження тепломереж в умовах морозів. Люди будуть вимушені розраховувати на електричні системи опалення, що створить ризик перевантаження тепломереж.