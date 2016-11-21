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МККК: около 600 тыс. жителей Луганской области могут остаться без воды

Киев • УНН

 • 10097 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Международный Комитет Красного Креста призвал членов Трехсторонней контактной группы в Минске принять срочные меры для обеспечения водоснабжением Луганской области, так около 600 000 человек находятся под угрозой остаться без водоснабжения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МККК.

МККК: около 600 тыс. жителей Луганской области могут остаться без воды

"В последний раз, когда это произошло, мы приняли исключительное решение оплатить счета компании за электричество. Это было 5 октября, и наша идея была дать сторонам конфликта время для достижения соглашения, которое снимет угрозу остановки водоснабжения путем нахождения длительного решения по оплате будущих счетов. Как мы заявляли тогда, мы не будем оплачивать счета, начиная с 1 декабря. Конечно, мы будем внимательно следить за развитием ситуации и пытаться помочь всем, кого затронут последствия вероятного отключения водоснабжения. МККК желает продолжить работу в качестве нейтрального посредника, который предоставляет техническую поддержку для достижения и применения любого решения по данной проблеме", - сказал региональный директор МККК по Европе и Центральной Азии Патрик Вьяль.

В МККК отмечают, что сейчас необходимо найти механизм оплаты электричества, которое предоставляется водонапорным станциям, осуществляющим водоснабжение населения по обе стороны контактной линии.

Напомним, в начале октября водонапорные станции, расположенные на подконтрольной правительству территории Луганской области, остановили работу более чем на 10 дней, поскольку из-за неоплаченных счетов было приостановлено их электроснабжение. Таким образом, водоснабжение жилых домов, больниц, школ, детских домов и других социальных объектов, было остановлено. МККК выразил свою обеспокоенность всем, кто вовлечен в процесс переговоров по данной проблематике, и решил оплатить счета компании за электричество за октябрь и ноябрь, чтобы поставки воды продолжались.

Система водонапорных станций "Карбонит" обслуживает населенные пункты Первомайск, Брянка и Алчевск, а также влияет на работу Петровского водозабора, который обслуживает город Луганск. Работа водонапорной станции "Карбонит" зависит от функционирования Западной фильтрационной станции, которая поставляет туда электричество.

Отсутствие подачи воды в эти города зимой приведет к повреждению всей системы отопления. Без воды отопительные системы должны будут прекратить работу. А это, в свою очередь, означает отсутствие тепла в домах и вероятно повреждение теплосетей в условиях морозов. Люди будут вынуждены рассчитывать на электрические системы отопления, что создаст риск перегрузки теплосетей.

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