Міжнародний суд ООН визнав Росію стороною мінських домовленостей, а не посередником – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міжнародний суд ООН визнав Росію стороною мінських домовленостей, а не посередником. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час наради з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, заступником Глави Адміністрації Президента Костянтином Єлісєєвим та заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
“Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного виконання Мінських домовленостей. Це означає, що Росія є стороною Мінських домовленостей, а не посередником, як із самого початку вона намагалась себе представити. Визнання цього, наголошую, є не політична оцінка, а вперше прозвучала юридична оцінка, яка є надзвичайно важливою для нас”, — цитує слова П.Порошенко прес-служба АПУ.
Президент зауважив, як зазначили у прес-службі, що політична оцінка діям Росії була дана у багатьох документах і не лише в Україні, а й у рішеннях Парламентської асамблеї Ради Європи, Ради Європи, Європейського парламенту і багатьох інших міжнародних інституцій.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН не бачить умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Як повідомляв УНН, Міжнародний суд ООН закликав Україну і РФ працювати над виконанням мінських угод.
Крім того, також нагадаємо, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.