Международный суд ООН признал Россию стороной минских договоренностей, а не посредником - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Международный суд ООН признал Россию стороной минских договоренностей, а не посредником. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совещания с министром иностранных дел Павлом Климкиным, заместителем Главы Администрации Президента Константином Елисеевым и заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
"Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Это означает, что Россия является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, не политическая оценка, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас", - цитирует слова П.Порошенко пресс-служба АПУ.
Президент отметил, как отметили в пресс-службе, что политическая оценка действиям России была дана во многих документах и не только в Украине, но и в решениях Парламентской ассамблеи Совета Европы, Совета Европы, Европейского парламента и многих других международных организаций.
Напомним, Международный суд ООН не видит условий, необходимых для определения дополнительных мер в отношении прав, нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Как сообщал УНН, Международный суд ООН призвал Украину и РФ работать над выполнением минских соглашений.
Кроме того, также напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.