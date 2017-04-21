Международный суд ООН признал Россию стороной минских договоренностей, а не посредником - Президент

"Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Это означает, что Россия является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, не политическая оценка, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас", - цитирует слова П.Порошенко пресс-служба АПУ.

Президент отметил, как отметили в пресс-службе, что политическая оценка действиям России была дана во многих документах и ​​не только в Украине, но и в решениях Парламентской ассамблеи Совета Европы, Совета Европы, Европейского парламента и многих других международных организаций.

Напомним, Международный суд ООН не видит условий, необходимых для определения дополнительных мер в отношении прав, нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Как сообщал УНН, Международный суд ООН призвал Украину и РФ работать над выполнением минских соглашений.

Кроме того, также напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.